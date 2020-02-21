Большинство поляков благодарны Красной Армии за освобождение страны от фашистов

Большинство поляков вовсе не потеряли историческую память и благодарны Красной Армии за освобождение страны от фашистов. Таковы данные опроса, проведенного в рамках проекта «Sputnik. Мнения».

65% опрошенных сказали спасибо советским солдатам. Кроме того, 75% знают, что заключенных нацистского лагеря смерти Освенцим спасли именно наши войска. 15% считают, что лагерь освободило Войско Польское, 5% думают, что американцы.

Хотя в последнее время руководство Польши все чаще делает абсурдные заявления, пытаясь поставить в один ряд СССР и гитлеровскую Германию, эксперты отмечают, что вся эта антироссийская пропаганда выглядит пустой болтовней на фоне реальных исторических фактов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны опубликовало все выпуски «Красной звезды» времен ВОВ.