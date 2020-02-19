Минобороны публикует все выпуски «Красной звезды» времен ВОВ

Минобороны России запускает уникальный портал — «Красная Звезда» от Бреста до Берлина». Это доступные онлайн-номера главной газеты Вооруженных Сил, с первого до последнего дня Великой Отечественной войны.

В 41-м — 45-м годах журналисты газеты находились в местах решающих боев. 17 военкоров погибли, выполняя задания. В редакцию шли материалы со всех фронтов.

По воспоминаниям солдат, между боями «Красную звезду» читали все вместе, вслух и упоминание Имени бойца в статье воспринимали как награду. Героизм защитников страны, передвижение войск, хроника борьбы в тылу — все это теперь в интернете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.