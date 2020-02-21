В Прикамье подросток попал в колонию за кражу денег и телефона у матери
| Василий Заика Криминал 23
Инцидент произошел в городе Добрянка Пермского края.
Фото: www.globallookpress.com / Bilderbox
Шестнадцатилетний житель города Добрянка Пермского края попал в колонию за кражу денег и телефона у матери, сообщает региональный СК.
По версии следствия, подросток умыкнул у близкого человека мобильный телефон и с его помощью похитил более 14 тысяч рублей с банковского счета.
Юноше было предъявлено обвинение по статье «Кража». По приговору суда ближайший год и пять дней воришка проведет в воспитательной колонии.
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