Расчет «Града» поразил площадки запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 34 0

Результат подтвердили средствами объективного контроля.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчет «Града» поразил площадки запуска дронов ВСУ

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил пункт управления беспилотниками и стартовые площадки дронов ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Координаты целей в режиме реального времени передали разведывательные подразделения и операторы беспилотных систем.

После подтверждения данных расчет «Града» нанес залповый удар. Пункт управления БПЛА и площадки для запуска дронов были уничтожены. Результат подтвердили средствами объективного контроля. В ведомстве отметили, что уничтожение этих объектов снижает возможности ВСУ по применению беспилотников на данном участке.

Подразделения 41-го мотострелкового полка продолжают выполнять задачи в составе группировки войск «Север» на Сумском направлении. Для управления боевой работой и контроля поражения целей используются оптоволоконные и спутниковые каналы связи отечественного производства, а также закрытая система обмена данными.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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