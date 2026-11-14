Заработает на своей трагедии? Лерчек может сорвать куш после помилования
Сергей Дворцов допустил появление документального проекта или реалити-шоу о судьбе блогера после решения президента России.
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
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Продюсер Дворцов допустил съемки фильма о Лерчек после помилования
История тяжелой болезни и уголовного преследования Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, может стать основой документального фильма или реалити-шоу. Кроме того, блогер способна заработать на эксклюзивном интервью о пережитом. Такое мнение продюсер Сергей Дворцов высказал в беседе с 5-tv.ru.
По его словам, после помилования президентом России Владимиром Путиным Чекалина может получить новую волну внимания со стороны публики. Не исключено, что интерес к ее судьбе проявят и создатели телевизионных проектов.
«А что касается, может ли Лерчек заработать на собственной истории, например, продать эксклюзивное интервью? Думаю, да. Я могу сказать, что про нее могут снять документальный фильм», — отметил Дворцов.
Продюсер также допустил участие Чекалиной в реалити-шоу, посвященном пережитым испытаниям.
«Могу сказать, что ее популярность может, наоборот, возрасти. Поэтому будем, как говорится, смотреть, наблюдать», — добавил он.
По мнению Дворцова, решение о помиловании способно не только привлечь к блогеру дополнительное внимание, но и постепенно улучшить ее репутацию.
«Это может сыграть для нее очень хорошую сейчас роль. А именно — стать более популярной. И, возможно, почистить максимально ее репутацию», — пояснил продюсер.
14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной. Решение последовало после обращения блогера к президенту с соответствующей просьбой.
Чекалина была осуждена по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты. Гагаринский районный суд Москвы назначил ей пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 миллионов рублей.
На фоне судебного разбирательства блогер столкнулась с тяжелым онкологическим заболеванием. Ранее ее адвокаты добивались разрешения на поездку в Китай для лечения.
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