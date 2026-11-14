Судебные приставы принудительно взыщут долг с Даны Борисовой

С телеведущей Даны Борисовой принудительно взыщут долг по кредиту. Об этом сообщила Газета.ру.

По данным издания, еще год назад, в 2025-м, суд обязал Дану Борисову расплатиться с агентством по взысканию долгов «Столичное АВД». Однако артистка так и не погасила задолженность. В связи с чем дело было передано в ФССП с целью принудительного взыскания. Исполнительное производство возбудили месяц назад, в октябре, 2026-го.

Уточняется, что долг по кредитным платежам составляет чуть больше 92 тысяч рублей.

Не так давно в семье Даны Борисовой произошел очередной громкий скандал. Телеведущая обвинила свою 19-летнюю дочь Полину в краже 120 тысяч рублей. По словам знаменитости, девушка ушла из дома и прихватила с собой крупную сумму, которая хранилась в тумбочке. Борисова также сказала, что написала заявление в полицию. Однако через сутки все же смилостивилась и забрала заявление. Сама Полина все обвинения отрицает. По словам девушки, Дана вновь решила разыграть сцену.

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