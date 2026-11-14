«Какая-то ерунда»: Анна Невская о том, как ее супруг справляется с ролью отца

Актриса Анна Невская поблагодарила супруга за помощь в уходе за младенцем

Актриса Анна Невская, которая родила первенца в 49 лет, призналась, что ее муж, предприниматель Дмитрий Клепацкий, здорово помогает ей с младенцем. Этим артистка поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот».

В беседе с журналистом звезда кино сказала, что с появлением ребенка ее жизнь кардинально изменилась. Поначалу Невской было сложно привыкнуть к другому ритму. Но сейчас, спустя почти год, она вошла во вкус.

«С первым ребенком начинаешь изучать эту жизнь заново», — отметила Анна.

Невская поделилась и своим самым большим открытием. По словам актрисы, ее жизнь стала идти еще быстрее.

«У меня дни просто летят. И вот уже прошло восемь месяцев. Мне кажется, было все совсем недавно. <…> Хочется, конечно, все успевать: и работать, и сходить на какое-то мероприятие, и с друзьями увидеться», — сказала Анна.

Также Невская рассказала и о том, как Дмитрий Клипацкий справляется с ролью отца. По словам артистки, мужчина полностью включается в уход за младенцем.

«Какая-то ерунда, что мужчины ничего не делают. Делают очень многие. В этом нет ничего сложного. <…> Он (Дмитрий. –Прим. Ред.) все делает. Меняет памперсы, кормит смесью, гуляет, сидит и ночью тоже встает», — сказала Анна, поблагодарив в конце супруга за поддержку.

Анна Невская родила первенца в марте 2026 года. Сына супруги назвали Даниилом. Ранее Анна делилась впечатлениями о первых месяцах материнства. Тогда артистка признавалась, что заботиться о малыше ей также помогают няни.

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