«Не каждого так помилуют»: Дворцов оценил решение Путина по Лерчек

Дворцов назвал Путина человеком редкого милосердия после помилования Лерчек

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов назвал президента России Владимира Путина человеком редкого милосердия после помилования блогера Валерии Чекалиной, больше известной как Лерчек. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Владимир Владимирович у нас самый лучший президент в мире. Человек редкого, действительно милосердия, то есть он не каждого человека так может помиловать», — сказал Сергей Дворцов.

По словам музыкального продюсера, приказ о помиловании для Лерчек может сыграть очень хорошую роль — сделать ее более популярной и очистить репутацию. При этом Дворцов считает, что произойдет это не сразу.

«Коллеги прекрасно понимают ход событий, ход действий, какая Лерчек, что у нее и онкология, и она действительно умирает, и она действительно натворила очень много дел, что стоит практически уже на коленях, как говорится, просит помощи», — сказал Дворцов, отвечая на вопрос, как в шоу-бизнесе отнеслись к помилованию Лерчек.

При этом музыкальный продюсер добавил, что, безусловно, в будущем Чекалина сможет заработать на своей истории: продать интервью или сняться в реалити.

В субботу, 14 ноября, вышел приказ Владимира Путина о помиловании Валерии Чекалиной. Согласно документу, который был размещен на сайте правовых актов, блогера освободили от наказания.

Чекалина была осуждена по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. 31 июля 2026 года суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно и крупному штрафу.

На фоне судебного разбирательства Чекалина проходит лечение от онкологического заболевания. Осенью, как заявила Лерчек, ее состояние здоровья резко ухудшилось. В связи с этим блогер обратилась к Путину с просьбой о помиловании, чтобы у нее была возможность вылететь в Китай на лечение.

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