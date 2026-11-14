«В тяжелом состоянии»: что происходит с Лерчек после помилования
Помощница отказалась обсуждать, сообщили ли Валерии Чекалиной о решении главы государства.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Помощница Лерчек заявила, что блогер находится в тяжелом состоянии
Помощница семьи Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Мария сообщила о тяжелом состоянии блогера. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.
«Валерия также находится в тяжелом состоянии», — заявила помощница.
При этом Мария отказалась уточнять, знает ли сама Чекалина о своем помиловании президентом России Владимиром Путиным.
«Больше никаких комментариев не даем. Извините, пожалуйста», — ответила она на вопрос корреспондента.
14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной. Согласно документу, блогера освободили от наказания, назначенного Гагаринским районным судом Москвы. Решение последовало после того, как Чекалина обратилась к президенту с соответствующей просьбой. О подаче прошения стало известно 12 ноября.
Блогер была осуждена по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием поддельных документов. Суд назначил ей пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 миллионов рублей.
На фоне уголовного разбирательства у Чекалиной диагностировали онкологическое заболевание. Ранее ее защита обращалась во Федеральную службу исполнения наказаний за разрешением на поездку в Китай для лечения.
На прошлой неделе Мосгорсуд оставил приговор блогеру в силе. Чекалина не присутствовала на заседании из-за госпитализации. 10 ноября адвокаты подали кассационную жалобу.
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