«В тяжелом состоянии»: что происходит с Лерчек после помилования

Помощница Лерчек заявила, что блогер находится в тяжелом состоянии

Помощница семьи Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Мария сообщила о тяжелом состоянии блогера. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Валерия также находится в тяжелом состоянии», — заявила помощница.

При этом Мария отказалась уточнять, знает ли сама Чекалина о своем помиловании президентом России Владимиром Путиным.

«Больше никаких комментариев не даем. Извините, пожалуйста», — ответила она на вопрос корреспондента.

14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной. Согласно документу, блогера освободили от наказания, назначенного Гагаринским районным судом Москвы. Решение последовало после того, как Чекалина обратилась к президенту с соответствующей просьбой. О подаче прошения стало известно 12 ноября.

Блогер была осуждена по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием поддельных документов. Суд назначил ей пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 миллионов рублей.

На фоне уголовного разбирательства у Чекалиной диагностировали онкологическое заболевание. Ранее ее защита обращалась во Федеральную службу исполнения наказаний за разрешением на поездку в Китай для лечения.

На прошлой неделе Мосгорсуд оставил приговор блогеру в силе. Чекалина не присутствовала на заседании из-за госпитализации. 10 ноября адвокаты подали кассационную жалобу.

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