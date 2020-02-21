Пассажир рейса «Магадан — Кепервеем» пошутил о бомбе на борту Ан-24
ЧП произошло утром 20 февраля в Магадане в аэропорту имени Владимира Высоцкого.
Фото: РИА Новости / Виталий Безруких
Пассажиры самолета Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» были экстренно эвакуированы из-за сообщения о бомбе. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло утром 20 февраля в магаданском аэропорту имени Владимира Высоцкого.
Представитель авиакомпании сообщил в полицию, что один из пассажиров готовящегося к вылету рейса «Магадан — Кепервеем» заявил о бомбе на борту воздушного судна. 38 человек были эвакуированы в зал ожидания аэровокзала. Самолет был проверен взрывотехниками и допущен к выполнению полета.
34-летний пассажир пояснил полицейским, что в беседе с попутчиком лишь пошутил об имеющейся с собой бомбе. Вылет рейса состоялся спустя пять часов после произошедшего.
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