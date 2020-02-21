Пассажиры самолета Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» были экстренно эвакуированы из-за сообщения о бомбе. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло утром 20 февраля в магаданском аэропорту имени Владимира Высоцкого.

Представитель авиакомпании сообщил в полицию, что один из пассажиров готовящегося к вылету рейса «Магадан — Кепервеем» заявил о бомбе на борту воздушного судна. 38 человек были эвакуированы в зал ожидания аэровокзала. Самолет был проверен взрывотехниками и допущен к выполнению полета.

34-летний пассажир пояснил полицейским, что в беседе с попутчиком лишь пошутил об имеющейся с собой бомбе. Вылет рейса состоялся спустя пять часов после произошедшего.