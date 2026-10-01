В ОАЭ рассматривают попытку теракта как одну из причин ЧП на борту Flydubai

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего и собрать необходимые доказательства.

Была ли попытка теракта причиной ЧП на борту Flydubai

Фото: www.globallookpress.com/Jamal Awad

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Власти ОАЭ рассматривают попытку совершения теракта как одну из возможных причин инцидента на борту самолета Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив. Об этом сообщает агентство WAM.

Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси поручил создать специальную следственную группу из сотрудников прокуратуры. Она уже приступила к работе совместно с Управлением гражданской авиации и другими ведомствами страны.

Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, собрать необходимые доказательства и выяснить причины конфликта в кабине. Отдельно будет проверено, имел ли инцидент связь с террористической деятельностью, был ли у участников террористический умысел и могло ли произошедшее быть заранее спланировано.

Генпрокурор ОАЭ призвал не распространять непроверенные сведения и не делать выводов до завершения расследования. Он подчеркнул, что ориентироваться следует на официальную информацию компетентных органов.

Правоохранительные органы ОАЭ проводят расследование в соответствии с законодательством страны, поскольку самолет зарегистрирован в ОАЭ и выполняет полеты под ее флагом.

ЧП произошло 30 сентября. После набора высоты около девяти тысяч метров один из пилотов направил лайнер в резкое пике. В результате самолет оказался на высоте примерно 4,5 тысячи метров. По предварительным данным, попытка второго пилота предотвратить дальнейшее развитие ситуации привела к конфликту между членами экипажа.

Во время полета с борта были переданы сигналы 7700, используемый при чрезвычайных ситуациях, и 7500 — международный код возможного захвата воздушного судна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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