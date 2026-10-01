В ОАЭ рассматривают попытку теракта как одну из причин ЧП на борту Flydubai

Власти ОАЭ рассматривают попытку совершения теракта как одну из возможных причин инцидента на борту самолета Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив. Об этом сообщает агентство WAM.

Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси поручил создать специальную следственную группу из сотрудников прокуратуры. Она уже приступила к работе совместно с Управлением гражданской авиации и другими ведомствами страны.

Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, собрать необходимые доказательства и выяснить причины конфликта в кабине. Отдельно будет проверено, имел ли инцидент связь с террористической деятельностью, был ли у участников террористический умысел и могло ли произошедшее быть заранее спланировано.

Генпрокурор ОАЭ призвал не распространять непроверенные сведения и не делать выводов до завершения расследования. Он подчеркнул, что ориентироваться следует на официальную информацию компетентных органов.

Правоохранительные органы ОАЭ проводят расследование в соответствии с законодательством страны, поскольку самолет зарегистрирован в ОАЭ и выполняет полеты под ее флагом.

ЧП произошло 30 сентября. После набора высоты около девяти тысяч метров один из пилотов направил лайнер в резкое пике. В результате самолет оказался на высоте примерно 4,5 тысячи метров. По предварительным данным, попытка второго пилота предотвратить дальнейшее развитие ситуации привела к конфликту между членами экипажа.

Во время полета с борта были переданы сигналы 7700, используемый при чрезвычайных ситуациях, и 7500 — международный код возможного захвата воздушного судна.

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