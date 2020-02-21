Толкалина впечатлила поклонников умением становиться на «мостик»

Актриса Любовь Толкалина снова порадовала подписчиков фото с отдыха. На этот раз она показала, как умеет становиться на мостик. Снимок, на котором она проделывает физическое упражнение, звезда выложила в Instagram.

Толкалина встала на мостик на фоне зеленых деревьев и сделала пометку геолокации — Mandrem Beach.

«Там, где отдых, всегда самая работа…», — написала артистка.

Instagram @tolkalinaliuba

Подписчики восхитились прекрасной физической формой 41-летней актрисы, отмечает Утро.ру.

«В чем ваш секрет? Энергия бьет ключом счастливой женщины»

«Пример единения человека с природой!»

«Ой, Люба, вы снова в Гоа? Класс! Обожаю это место на земле!»

«Какая вы молодец!»

«Вы стройняшка», — не уставали писать поклонники.

Стоит отметить, что Любовь Толкалина не стесняется показывать фанатам себя во всей красе. Так, ранее 5-tv.ru писал, что актриса продемонстрировала публике свои стройные ножки.