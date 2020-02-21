Толкалина впечатлила поклонников умением становиться на «мостик»
41-летняя актриса показала, как отдыхает в Индии.
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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba
Актриса Любовь Толкалина снова порадовала подписчиков фото с отдыха. На этот раз она показала, как умеет становиться на мостик. Снимок, на котором она проделывает физическое упражнение, звезда выложила в Instagram.
Толкалина встала на мостик на фоне зеленых деревьев и сделала пометку геолокации — Mandrem Beach.
«Там, где отдых, всегда самая работа…», — написала артистка.
Подписчики восхитились прекрасной физической формой 41-летней актрисы, отмечает Утро.ру.
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«Ой, Люба, вы снова в Гоа? Класс! Обожаю это место на земле!»
«Какая вы молодец!»
«Вы стройняшка», — не уставали писать поклонники.
Стоит отметить, что Любовь Толкалина не стесняется показывать фанатам себя во всей красе. Так, ранее 5-tv.ru писал, что актриса продемонстрировала публике свои стройные ножки.
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