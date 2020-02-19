«Солнечная!» — Толкалина в блестящем платье продемонстрировала стройные ноги
Артистка выложила снимок на своей странице в социальной сети.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba
Российская актриса Любовь Толкалина, накануне отметившая день рождения, очаровала поклонников в Instagram. Знаменитость показала идеальные длинные ноги.
Звезда театра и кино позирует в коротком блестящем платье с длинным рукавом. Артистка стоит босиком на голой земле и улыбается. Судя по геометке, снимок был сделан в Индии.
«Ну все…а теперь я домой», — подписала пост звезда.
Внимание пользователей сети привлекла идеальная фигура Толкалиной и ее стройные ноги, которые во всей красе кинозвезда продемонстрировала на фото.
«Любовь, какая вы красавица»;
«Люба, вы, как всегда, неотразима»;
«Вы такая красавица с совершенной фигурой!»
«Солнечная!»
«Шикарная»;
«Какие ножки», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что врач-косметолог объяснила, почему у Толкалиной пятна от косметической процедуры.
Нашли ошибку?