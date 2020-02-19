Российская актриса Любовь Толкалина, накануне отметившая день рождения, очаровала поклонников в Instagram. Знаменитость показала идеальные длинные ноги.

Звезда театра и кино позирует в коротком блестящем платье с длинным рукавом. Артистка стоит босиком на голой земле и улыбается. Судя по геометке, снимок был сделан в Индии.

«Ну все…а теперь я домой», — подписала пост звезда.

Instagram @tolkalinaliuba

Внимание пользователей сети привлекла идеальная фигура Толкалиной и ее стройные ноги, которые во всей красе кинозвезда продемонстрировала на фото.

«Любовь, какая вы красавица»;

«Люба, вы, как всегда, неотразима»;

«Вы такая красавица с совершенной фигурой!»

«Солнечная!»

«Шикарная»;

«Какие ножки», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врач-косметолог объяснила, почему у Толкалиной пятна от косметической процедуры.