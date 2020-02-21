Екатерина Андреева рассказала о простом способе проверить состояние своего здоровья

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Сергей Зеленский
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58-летняя телеведущая практикует асаны йоги.

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Фото, видео: Instagram @ekaterinaandreeva_official

Телеведущая Екатерина Андреева показала свои невероятные способности в йоге, с легкостью продемонстрировав позу «дерево» (Врикшасана), стоя на носочке одной ноги. При этом руки Екатерины устремлены вверх, а лицо закрывают волосы.

Она дала совет, как проверить состояние здоровья, при чем «древнекитайским, проверенным на миллионах людей» способе.

«Надо встать ровно. Закрыть глаза. Руки в боки, а ногу одну от пола оторвать и поднять согнутую в колене под углом 90. Если смогли простоять более 20 секунд — хорошо. Если минуту — вы в мегаотличной форме. Если меньше 20 секунд — это повод начать диспансеризацию. Вовремя схватить проблему за хвост — значит одолеть ее», — подписала она фото.

Instagram @ekaterinaandreeva_official

Андреева подчеркнула, что «равновесие — это основа основ».

«Ничто не должно вас заставлять колебаться. Разброд и шатания нам не нужны. А крепко держаться пальчиками стоп за пол, ковер, землю, траву (что под ноги подвернулось) — это самое то», — добавила она.

Ранее Екатерина Андреева пообещала своим почитателям раскрыть секрет вечной молодости в ближайшее время.

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