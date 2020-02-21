Умер советский и американский актер Борис Лёскин

Умер актер Борис Лёскин. Друг и коллега Сергея Юрского скончался в США в возрасте 97 лет. О смерти Лёскина сообщила катриса МХТ имени А. П. Чехова Дарья Юрская на своей странице в Facebook.

«Большая потеря для нас. Борис Лескин, Боба… Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нем мы знали от папы. И жизнь Бориса Лескина, длинная, разная, удивительная — невероятная. Прощайте», — написала Юрская.

Борис Лёскин в 1980 году эмигрировал в США, где играл в театре на Бродвее. В СССР артист служил в Большом драматическом театре в Ленинграде.

Лёскин состоял в актерской гильдии США и входил в комитет по выдвижению на «Оскар».

Советским и российским зрителям Лёскин хорошо знаком по таким фильмам, как: «Максим Перепелица», «Иду на грозу», «Республика ШКИД», «Небесные ласточки», «Люди в черном», «Замерзшие души».