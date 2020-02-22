Подробности обрушения части стеклянной наружной стены в башне Москва-сити
По данным экстренных служб, часть конструкций упала с одной из башен комплекса «Око».
Фото: ТАСС / Щербак Александр
Экстренные службы Москвы уточнили, где именно произошло обрушение части стены в Москва-сити. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на экстренные службы столицы, часть конструкций обрушилась с одной из башен комплекса «Око».
«Предположительно, упало стекло с 28 этажа», — сообщил собеседник агентства.
На земле пострадавших нет. Автотранспорт, припаркованный на территории комплекса также не получил никаких повреждений.
По информации столичного МЧС, проводится эвакуация людей.
Комплекс «Око» в Москва-сити в настоящее время состоит из двух башен. По информации 5-tv.ru, обрушение произошло в 85-этажном здании (Южная башня), в котором располагаются как офисы, так и жилые апартаменты, а также самая высокая в Европе смотровая площадка.
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