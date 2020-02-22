«Милота»: Рубцова порадовала школьников, случайно узнавших ее в автобусе

Актриса Валентина Рубцова наткнулась на компанию школьников во время поездки в обычном автобусе. Радость детей от встречи она сняла на видео и выложила на своей странице в Instagram.

«Спонтанная творческая встреча с молодежью в общественном транспорте», — подписала ролик 42-летняя актриса, сопроводив его хэштегом «люблю нашу молодежь».

В самом видео Валентина стоит в окружении нескольких подростков. Они выкрикивают: «Это ж из сериала!» и «Повезло!» — доставая телефоны для фото со звездой.

Instagram @yalav

В комментариях подписчики артистки умиляются ее общению с детьми, удивляются, что она ездит в автобусе, а также предупреждают о возможных последствиях.

«Ахах. Милота»;

«Стесняюсь спросить. А как вас занесло в общественный транспорт?»

«Валя, они теперь будут вас караулить на этом маршруте», — написали пользователи.

Валентина Рубцова в течение десяти лет играла роль Тани Сергеевой: с 2008 года, когда начался сериал «Универ», до 2018-го, когда вышел ситком «СашаТаня». Как отмечает сайт Teleprogramma.pro, эта — пока единственная крупная роль артистки — сделала Валентину Рубцову настолько узнаваемой, что поклонники сериала, даже обращаясь к актрисе, называют ее Татьяной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валентина Рубцова покорила сердца фанатов, сфотографировавшись в вечернем платье.