«Милота»: Рубцова порадовала школьников, случайно узнавших ее в автобусе
Звезда сериала «Универ» и ситкома «СашаТаня» устроила «спонтанную творческую встречу с молодежью».
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Фото, видео: Instagram @yalav
Актриса Валентина Рубцова наткнулась на компанию школьников во время поездки в обычном автобусе. Радость детей от встречи она сняла на видео и выложила на своей странице в Instagram.
«Спонтанная творческая встреча с молодежью в общественном транспорте», — подписала ролик 42-летняя актриса, сопроводив его хэштегом «люблю нашу молодежь».
В самом видео Валентина стоит в окружении нескольких подростков. Они выкрикивают: «Это ж из сериала!» и «Повезло!» — доставая телефоны для фото со звездой.
В комментариях подписчики артистки умиляются ее общению с детьми, удивляются, что она ездит в автобусе, а также предупреждают о возможных последствиях.
«Ахах. Милота»;
«Стесняюсь спросить. А как вас занесло в общественный транспорт?»
«Валя, они теперь будут вас караулить на этом маршруте», — написали пользователи.
Валентина Рубцова в течение десяти лет играла роль Тани Сергеевой: с 2008 года, когда начался сериал «Универ», до 2018-го, когда вышел ситком «СашаТаня». Как отмечает сайт Teleprogramma.pro, эта — пока единственная крупная роль артистки — сделала Валентину Рубцову настолько узнаваемой, что поклонники сериала, даже обращаясь к актрисе, называют ее Татьяной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валентина Рубцова покорила сердца фанатов, сфотографировавшись в вечернем платье.
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