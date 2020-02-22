Сын Михаила Круга рассказал, какие песни родителей любит больше всего

Сын Михаила Круга Александр разоткровенничался с подписчиками в Instagram и рассказал в сторис о своих любимых песнях родителей. По признанию наследника «короля русского шансона», из творчества мамы ему нравится песня «Зеленая шестерка», а у отца — «Мышка» и «Падал снег».

Instagram @alexanderkkrug

Также 17-летний Александр признался, что думает продолжать карьеру певца и был бы рад исполнить многие песни отца.

Сейчас сын Круга активно готовится к сдаче экзаменов, поэтому у него не получается много гастролировать по российским городам и давать концерты. Молодой человек планирует связать свою жизнь со сценой.

«Поступать хочу в училище им. Бориса Щукина или же в ГИТИС — на актера», — заявил сын знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына.