Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук выложила пикантный снимок на своей странице в Instagram. Знаменитость позирует в кадре в причудливом топе на веревочках, который едва прикрывает ее пышный бюст. Откроенное фото исполнительница сопроводила достаточно смелой подписью.

«Я такая грязная», — написала звезда.

«Горячий» снимок поклонники восприняли с восхищением, особенно мужская аудитория. Фанаты обратили внимание на аппетитные формы знаменитости, которые не на шутку их взбудоражили.

«Ты прекрасна»;

«У меня пожар! Катерина, ну нельзя же так»;

«Королева»;

«Как всегда, шикарна», — написали фанаты.

Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Однако нашлись и те подписчики, которые обратили внимание на беспорядок на заднем фоне и раскритиковали знаменитость за хаос в комнате, пишет Утро.ру.

«Чего фоткаешься, иди убирай»;

«Бардак»;

«Уборку сделай лучше», — прокомментировали недоброжелатели.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-солистка SEREBRO Кищук в образе русалки прилегла с таинственным парнем.