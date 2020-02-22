«Я такая грязная» — пышная грудь Кати Кищук едва уместилась в откровенном топе
Бывшая участница группы SEREBRO разгорячила фанатов сексуальным снимком в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук выложила пикантный снимок на своей странице в Instagram. Знаменитость позирует в кадре в причудливом топе на веревочках, который едва прикрывает ее пышный бюст. Откроенное фото исполнительница сопроводила достаточно смелой подписью.
«Я такая грязная», — написала звезда.
«Горячий» снимок поклонники восприняли с восхищением, особенно мужская аудитория. Фанаты обратили внимание на аппетитные формы знаменитости, которые не на шутку их взбудоражили.
«Ты прекрасна»;
«У меня пожар! Катерина, ну нельзя же так»;
«Королева»;
«Как всегда, шикарна», — написали фанаты.
Однако нашлись и те подписчики, которые обратили внимание на беспорядок на заднем фоне и раскритиковали знаменитость за хаос в комнате, пишет Утро.ру.
«Чего фоткаешься, иди убирай»;
«Бардак»;
«Уборку сделай лучше», — прокомментировали недоброжелатели.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-солистка SEREBRO Кищук в образе русалки прилегла с таинственным парнем.
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