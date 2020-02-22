«Боюсь лишний раз вызвать его негодование!» — Решетова показала разъяренного кота Тимати
Огромный питомец рычал на свою хозяйку из-за того, что семья не взяла его в отпуск вместе с собой.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Невеста Тимати 24-летняя Анастасия Решетова опубликовала в Instagram видео, на котором показала своего недовольного кота Хусейна. На размещенных кадрах огромный питомец рычал на хозяйку, но, как выяснилось, на это были свои причины.
«Кот обиделся на то, что его с собой в отпуск не взяли. Он тупо отворачивался и рычал на меня. Не общался с нами несколько дней. Потом простил, конечно, и начал снова нормально кушать, но теперь я боюсь лишний раз вызвать его негодование», — подписала пост знаменитость.
Поклонников Анастасии Решетовой впечатлил гигантских размеров котик. Однако большинство фанатов лишь посмеялись над забавной «обидчивостью» питомца знаменитостей. Пользователи оставили в комментариях к публикации множество шуток.
«Мне после отпуска неделями приходится выпрашивать прощение у попугая!»
«Конечно, как такого красавца не взяли с собой в отпуск? Справедливо!»
«Я бы на его месте вообще занялся подыскиванием нового места жительства»;
«Он просто хотел на морюшко!» — написали фолловеры.
По некоторым данным, Тимати и Анастасия Решетова воспитывают питомца, чья порода была выведена в результате скрещивания кошки породы Абиссинская с диким камышовым котом. Хусейну около года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что окровавленный Тимати показал опасного кота в доме с новорожденным.
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