Финалистка «Холостяка» Виктория Короткова тайно вышла замуж
Подробности личной жизни девушки раскрыл владелец агентства VIР-знакомств Петр Листерман.
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Фото, видео: Instagram @korotkova_viktoriya
Бывшая участница шоу «Холостяк» Виктория Короткова сразу после съемок в телепроекте вышла замуж. Об этом сообщил владелец агентства VIP-знакомств и голливудский сводник Петр Листерман.
«Да, я с ней знаком. Она, к сожалению, сразу вышла замуж после „Холостяка“, так что теперь нужно ждать, пока разведется. По моей информации, она вышла замуж», — рассказал он в интервью для YouTube-шоу «Ходят слухи».
Впрочем, сама модель предпочитает не афишировать личную жизнь. Ранее она признавалась, что ей понравился Егор Крид, поэтому Короткова решила побороться за его сердце на телевизионном проекте и даже вышла в финал. Однако поп-музыканта покорила другая участница шоу — Дарья Клюкина.
Как стало известно StarHit, после окончания съемок Виктория закрутила роман с братом Тимати — Артемом Юнусовом. Но эти отношения продлились недолго. О нынешнем избраннике теледивы ничего не известно. На то, что светская львица узаконила отношения со своим кавалером, намекает лишь то, что она носит кольцо на безымянном пальце правой руки. Тем не менее точно до сих пор неизвестно, обручальное ли оно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Короткова снялась в клипе Димы Билана.
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