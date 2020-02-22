Видео ареста экс-чемпиона мира по боксу на взвешивании Уайлдера и Фьюри в Лас-Вегасе

В сети появилось видео ареста американского боксера-профессионала 30-летнего Эдриана Бронера. Инцидент произошел во время процедуры взвешивания Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в Лас-Вегасе. На опубликованных кадрах видно, как спортсмена сопровождают на улице четверо полицейских и двое охранников.

Экс-чемпион мира по четырем версиям Эдриан Бронер пытался войти в зал, где взвешивались бойцы, однако охрана не позволила ему пройти. Спортсмен отказался уходить, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Эдриан Бронер — боксер-профессионал, который провел свой последний поединок в январе прошлого года, проиграв филиппинцу Мэнни Паккьяо. Задержание в Лас-Вегасе отнюдь не первая стычка спортсмена с блюстителями закона. В 2016 году он проиграл пари на боулинге. Дождавшись победителя на улице, боец повалил его на землю и отобрал проигранные деньги.

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут бой 22 февраля в Лас-Вегасе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что знаменитого боксера арестовали на взвешивании.