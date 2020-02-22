Служба охраны по СЗФО ФСО России отмечает 60-летний юбилей
Ведомство было образовано 22 февраля 1960 года и отвечает за охрану первых лиц государства и органы власти, защиту гостайны и информационную безопасность.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Служба охраны по СЗФО ФСО России отмечает 60-летие. Она была образована 22 февраля 1960 года. В обязанности службы входит охрана первых лиц государства, и объектов, в которых размещаются органы власти, защита государственной тайны, обеспечение информационной безопасности и борьба с терроризмом. По случаю юбилея сотрудники ведомства возложили цветы к памятнику Петру I, известному как Медный Всадник, а в полдень с бастиона Петропавловской крепости дали два праздничных залпа из пушек.
«Задач у федеральной службы охраны очень много, они разнообразны и бывают иногда и неожиданные, но всегда интересные. И в сегодняшний наш праздник мы полуденном выстрелом из пушки подвели итог и дали отсчет новой истории нашей службы. Уверен, что личный состав, который пишет эту историю, с честью будет выполнять все поставленные задачи, хочу их поздравить с праздником и пожелать здоровья, сил, и всего-всего хорошего», — сказал руководитель службы Павел Волгин.
Позже в Таврическом дворце сотрудников ведомства наградили благодарностями и грамотами президента России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о посвящении в кадеты ФСО учеников петербургской школы № 145.
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