Владимир Путин прибыл на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

Президент России Владимир Путин прибыл на торжественную церемонию открытия чемпионата Лиги боевого самбо в Сочи. Соревнования посвящены Дню защитника Отечества и проводятся в год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия в спортивном комплексе «Ледяной куб» также проходит международный форум «Combat Sambo League 2020».

В чемпионате Лиги боевого самбо принимают участие 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной России в семи весовых категориях. Среди них — 11 мастеров спорта России и три кандидата в мастера спорта России, победители и призеры первенства РФ по боевому самбо среди юниоров 2019 года.

Для зрителей соревнований в фойе спорткомплекса специально подготовлена выставка истории боевого самбо в России. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах от прославленных спортсменов. Перед поединками на сцену выйдут участники шоу «Голос. Дети», а в завершение прозвучат композиции в исполнении рэпера Басты.

Владимир Путин посещает турниры по боевому самбо почти каждый год. В разные годы вместе с ним за поединками наблюдали президенты Казахстана, Азербайджана, Армении, известные голливудские актеры Жан-Клод Ван Дамм и Стивен Сигал, знаменитые спортсмены Федор Емельяненко и Александр Поветкин, а также чемпионы и призеры Олимпийских игр по дзюдо, хоккейная команда «Динамо».

С 2007 года в России, а с 2011 года — в Японии ежегодно проводятся турниры по боевому самбо на Кубок президента РФ. Российский лидер не раз заявлял, что будет добиваться включения самбо в число олимпийских видов спорта.

Владимир Путин — мастер спорта по дзюдо. С сентября 2006 года он занимает пост президента Европейского союза дзюдо, а в 2010-м он также получил диплом «Доктор в области дзюдо» Южнокорейского университета Енин. В 2013 году президент был удостоен почетного девятого дана в корейском единоборстве тхэквондо, а в 2014 году восьмой дан главе РФ присвоил Международный комитет Кекусин-кан карате-до, пишет Интерфакс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в сопровождении своего монгольского коллеги Халтмаагийна Баттулги и премьеров Индии и Японии Нарендры Моди и Синдзо Абэ посетили турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано.