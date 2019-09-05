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  4. Путин и высокопоставленные гости посетили турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано

Путин и высокопоставленные гости посетили турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано

, 15:45 Видео 89

Президента России сопровождали его монгольский коллега Халтмаагийн Баттулга и премьеры Индии и Японии Нарендра Моди и Синдзо Абэ.

Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2019 97

Президент России Владимир Путин в сопровождении своего монгольского коллеги Халтмаагийна Баттулги и премьеров Индии и Японии Нарендры Моди и Синдзо Абэ посетили после проведения всех основных деловых мероприятий ВЭФ-2019 международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет.

Соревнования проходят на острове Русский. Этот турнир является уже третьим по счету. Владимир Путин, Халтмаагийн Баттулга и Синдзо Абэ посещают его с самого начала.

Турнир ежегодно проводится с 2017 года в рамках спортивной программы ВЭФ под патронатом президента России и премьера Японии. Название соревнования получили в честь основателя дзюдо и проводятся для укрепления дружественных связей между Россией и Японией.

К слову, присутствие президента Монголии здесь тоже логично. Он является чемпионом мира по самбо.

Закреплением дружеских отношений между Россией и Японией может стать историческое подписание мирного договора. Как сообщал ранее 5-tv.ru, этот вопрос вновь поднимался в ходе большого пленарного заседания.

Тема:
ВЭФ-2019 97
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