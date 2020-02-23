«Смотрю и ужасаюсь» Валерия объяснила, почему не использует ботокс
Певица поделилась тайной, как в 51 ей удается сохранять лицо 18-летней девочки.
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Фото, видео: Instagram @valeriya
Поклонники Валерии не перестают удивляться, как певице в свои 51 год удается выглядеть так же, как и четверть века назад, когда она только появилась на российской эстраде. Бурное обсуждение вызвал новый снимок артистки на ее страничке в Instagram. На фото Валерия запечатлена в смелом образе с ярким макияжем — бирюзовыми тенями вокруг глаз.
«Макияж хулиганистый, класс!»
«О Боги! Какие глаза…»
«Вы даже с этими тенями для глаз красотень! Браво!»
«Генетика у Леры такая, повезло ей!»
Одна из подписчиц попросила поделиться секретом, как певице удается сохранять овал лица и щечки, как у 18 летней девочки.
«Мои косметологи против филлеров. Главный секрет: всю жизнь сохраняю один и тот же вес, около 55 килограммов. Плюс-минус килограмм не в счет, поэтому кожа не растянута, а до птоза стараемся не доводить, используя аппаратную косметологию и плазмолифтинг», — объяснила в комментариях Валерия.
Другая поклонница поинтересовалась, что косметологи Валерии думают о ботоксе и можно ли его колоть.
«Можно, но мне не подходит. Раньше делала. Смотрю на те фото и ужасаюсь», — ответила артистка.
Ранее, 5-tv.ru рассказывал, что Валерия шокировала фанатов другим дерзким образом. В кожаном платье с массивными золотыми украшениями она снялась рядом с супругом Иосифом Пригожиным который выглядывал из автомобиля, демонстрируя тату-рукав.
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