«Красавица папина»: Лепс трогательно поздравил дочку с 18-летием
Артист разместил снимок наследницы в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @gvleps, @eva_leps
Дочь известного российского певца Григория Лепса Ева празднует 18-летие. Артист поспешил поздравить дочь с важной датой и опубликовал нежный пост на своей странице в Instagram.
«С днем рождения, дочка. Весело и уверенно смотри в будущее. Пусть оно принесет тебе только новые творческие взлеты, успехи, энтузиазм и небывалые приключения», — трогательно подписал пост артист.
К посту он прикрепил фотографию повзрослевшей наследницы. Ева позирует в фиолетовой водолазке, украшенной драконами, иероглифами и цветами. На одно плечо наброшена кожаная куртка с белыми вставками. Поклонники отметили поразительное сходство Лепса с дочерью и написали в комментариях поздравления Еве.
«Очень хорошенькая»;
«Красавица папина»;
«Как на папу похожа!»;
«Красотка! С днем рождения доченьки», — написали подписчики.
От первого брака со Светланой Дубинской у Григория Лепса есть дочь Инга. От союза с Анной Шаплыковой на свет появились дочери Ева и Николь, а также сын Иван.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова на «Евровидении».
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