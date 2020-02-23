«Красавица папина»: Лепс трогательно поздравил дочку с 18-летием

Дочь известного российского певца Григория Лепса Ева празднует 18-летие. Артист поспешил поздравить дочь с важной датой и опубликовал нежный пост на своей странице в Instagram.

«С днем рождения, дочка. Весело и уверенно смотри в будущее. Пусть оно принесет тебе только новые творческие взлеты, успехи, энтузиазм и небывалые приключения», — трогательно подписал пост артист.

Instagram @gvleps

К посту он прикрепил фотографию повзрослевшей наследницы. Ева позирует в фиолетовой водолазке, украшенной драконами, иероглифами и цветами. На одно плечо наброшена кожаная куртка с белыми вставками. Поклонники отметили поразительное сходство Лепса с дочерью и написали в комментариях поздравления Еве.

«Очень хорошенькая»;

«Красавица папина»;

«Как на папу похожа!»;

«Красотка! С днем рождения доченьки», — написали подписчики.

От первого брака со Светланой Дубинской у Григория Лепса есть дочь Инга. От союза с Анной Шаплыковой на свет появились дочери Ева и Николь, а также сын Иван.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова на «Евровидении».