Семь человек погибли в результате землетрясения на границе Турции и Ирана
В числе жертв стихийного бедствия оказались четверо детей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / van Damanik; Twitter @vangoluder
Семь человек стали жертвами землетрясения, которое произошло на границе Турции и Ирана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на турецкое МВД.
В числе погибших оказались четверо детей.
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали 23 февраля. Очаг был расположен на глубине пять километров, а эпицентр находился в 141 километре к западу от города Тебриз. В этом населенном пункте проживает порядка 1,5 миллиона человек.
Подробностей о разрушениях пока нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 38.
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