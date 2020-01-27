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  4. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 38

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 38

, 7:04 Эфирная новость 22

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране.

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Фото, видео: Reuters / Umit Bektas; 5-tv.ru

В Турции ни на минуту не останавливают поисково-спасательную операцию. Число жертв землетрясения выросло до 38 человек. Полторы тысячи ранены. И сколько еще людей остаются под завалами не ясно. Землетрясение магнитудой 6, 8 произошло в восточной провинции Элязыг. В зоне бедствия проживают 400 тысяч человек. Корреспондент МИЦ «Известия» Вадим Хуланхов следит за ситуацией. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами землетрясения.

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