Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 38

В Турции ни на минуту не останавливают поисково-спасательную операцию. Число жертв землетрясения выросло до 38 человек. Полторы тысячи ранены. И сколько еще людей остаются под завалами не ясно. Землетрясение магнитудой 6, 8 произошло в восточной провинции Элязыг. В зоне бедствия проживают 400 тысяч человек. Корреспондент МИЦ «Известия» Вадим Хуланхов следит за ситуацией. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами землетрясения.