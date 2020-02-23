«Ты лучший из отцов»: сын Лазарева прочитал стихотворение для папы

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал трогательное видео на своей странице в Instagram, где запечатлел сына Никиту. Наследник выразительно прочитал стихотворение знаменитому папе.

«Спасибо, милый папочка,

Что ты достался мне!

Люблю улыбку ясную,

Она как свет в окне!

Хочу, чтобы ты был, счастлив,

Успешен и здоров!

Ты самый замечательный

И лучший из отцов!» — закончил декламировать мальчик.

Instagram @lazarevsergey

В кадре малыш позирует в синем джемпере на фоне букетов цветов. Никита выразительно прочитал художественное произведение, в процессе качая головой и делая литературные акценты на словах.

«Мое счастье. Обожаю! Просто до слез!» — подписал пост певец.

За час ролик посмотрели свыше 120 тысяч подписчиков. Сколько восхищенных комментариев мог собрать бы пост, остается только гадать: с 1 января 2020 года Лазарев принял решение отписаться от всех своих знакомых, друзей и коллег в Instagram, а также закрыть от всех пользователей социальной сети комментарии. Артист пояснил, что соцсеть стала отнимать у него очень много времени. Он желает больше сосредоточиться на себе и своей личной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лазарев и Кудрявцева смутили фанатов неоднозначным общением.