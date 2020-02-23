«Ты лучший из отцов»: сын Лазарева прочитал стихотворение для папы
Музыкант поделился трогательным видео в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал трогательное видео на своей странице в Instagram, где запечатлел сына Никиту. Наследник выразительно прочитал стихотворение знаменитому папе.
«Спасибо, милый папочка,
Что ты достался мне!
Люблю улыбку ясную,
Она как свет в окне!
Хочу, чтобы ты был, счастлив,
Успешен и здоров!
Ты самый замечательный
И лучший из отцов!» — закончил декламировать мальчик.
В кадре малыш позирует в синем джемпере на фоне букетов цветов. Никита выразительно прочитал художественное произведение, в процессе качая головой и делая литературные акценты на словах.
«Мое счастье. Обожаю! Просто до слез!» — подписал пост певец.
За час ролик посмотрели свыше 120 тысяч подписчиков. Сколько восхищенных комментариев мог собрать бы пост, остается только гадать: с 1 января 2020 года Лазарев принял решение отписаться от всех своих знакомых, друзей и коллег в Instagram, а также закрыть от всех пользователей социальной сети комментарии. Артист пояснил, что соцсеть стала отнимать у него очень много времени. Он желает больше сосредоточиться на себе и своей личной жизни.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лазарев и Кудрявцева смутили фанатов неоднозначным общением.
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