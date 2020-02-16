Снова вместе? Лазарев и Кудрявцева смутили фанатов неоднозначным общением

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева всерьез взбудоражили своих поклонников. После публикации нескольких видео, на которых звезды запечатлены вдвоем, фанаты преисполнились уверенности — пара снова вместе!

Спровоцировавший бурное обсуждение ролик появился накануне в сторис певца. В кадре Сергей и Лера сидят вместе за столиком в кафе. Лазарев называет спутницу «малышкой», а Кудрявцева в ответ зовет его «моя любовь» и с улыбкой целует артиста в щеку.

Instagram @lazarevsergey

Примечательно, что видео появилось в сети в День святого Валентина. Как сообщает издание «Дни.ру», многих пользователей возмутило такое фривольное поведение Кудрявцевой — ведь телеведущая замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Также осуждению подвергся и тот факт, что самый романтичный день в году звезда проводит не с супругом, а с бывшим возлюбленным.

Кроме того, вместе с Лазаревым Лера провела в Германии и ежегодный концерт «Песня года» — во время мероприятия звезды активно записывали совместные видео и снимали друг друга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кудрявцева умилила сеть роликом с маленькой дочкой и кошкой.