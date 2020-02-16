Снова вместе? Лазарев и Кудрявцева смутили фанатов неоднозначным общением
Бывшие возлюбленные используют в разговорах друг с другом ласковые слова и даже вместе провели время в День святого Валентина.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Лена Ленина пошла под венец с короткой стрижкой и в платье за 10 миллионов
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Фото, видео: Instagram @lazarevsergey
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева всерьез взбудоражили своих поклонников. После публикации нескольких видео, на которых звезды запечатлены вдвоем, фанаты преисполнились уверенности — пара снова вместе!
Спровоцировавший бурное обсуждение ролик появился накануне в сторис певца. В кадре Сергей и Лера сидят вместе за столиком в кафе. Лазарев называет спутницу «малышкой», а Кудрявцева в ответ зовет его «моя любовь» и с улыбкой целует артиста в щеку.
Примечательно, что видео появилось в сети в День святого Валентина. Как сообщает издание «Дни.ру», многих пользователей возмутило такое фривольное поведение Кудрявцевой — ведь телеведущая замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Также осуждению подвергся и тот факт, что самый романтичный день в году звезда проводит не с супругом, а с бывшим возлюбленным.
Кроме того, вместе с Лазаревым Лера провела в Германии и ежегодный концерт «Песня года» — во время мероприятия звезды активно записывали совместные видео и снимали друг друга.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кудрявцева умилила сеть роликом с маленькой дочкой и кошкой.
Нашли ошибку?