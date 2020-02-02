Digital-детокс: почему звезды уходят из соцсетей?

Все чаще в сети появляются сообщения, что знаменитости уходят из соцсетей и отказываются на неопределенное время от виртуального общения. Например, российский певец Сергей Лазарев решил с 1 января 2020 года отписаться от всех своих знакомых, друзей и коллег, а также закрыть от всех пользователей соцсети комментарии. Артист пояснил, что продолжит публиковать фото и видео, однако не хочет видеть в своей ленте посты других людей. По его словам, Instagram стал отнимать у него очень много времени.

«Я понял, что получаю огромное количество лишней информации. Она мешает мне сосредоточиться на себе и своей жизни», — написал певец.

Instagram @lazarevsergey

Виктория Боня исчезла из соцсети Instagram после того, как уехала в экзотическое путешествие в Перу. Поклонники забили тревогу, потому что знали, что звезда собирается в джунгли, где обитают племена каннибалов. Спустя несколько дней после своего таинственного исчезновения экс-участница «Дома-2» появилась в Instagram своей подруги Хофит Голан. Она пояснила, что просто решила отключаться от внешнего мира и скоро восстановит свой профиль в Instagram.

Instagram @hofitgolanofficial

Наталья Андрейченко пропала днем ранее. Первым тревогу забил пиар-директор актрисы Ян Трунцев, который не располагал информацией о ее местонахождении, а также не мог выйти с ней на связь. Спустя более чем сутки она объяснила поклонникам, что находилась в джунглях в специальном поселении и занималась медитациями. Актриса отметила, что она — абсолютно свободный человек и не обязана ни перед кем отчитываться о своих перемещениях.

Instagram @natalya_andreychenko

Психолог Владлена Морозова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснила, почему звезды отказываются на некоторое время от социальных сетей и для чего необходим digital-детокс. По словам эксперта, сейчас одна из актуальных тем — зависимость к соцсетям и цифровым носителям. Знаменитости живут в эпоху цифрового шума, поэтому очень важно чистить свое информационное пространство от различного информационного мусора.

«Для этого существует цифровой детокс или digital-детокс — это осознанный добровольный отказ от социальных сетей и цифровых носителей», — рассказала психолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Штурм высмеяла «исчезновение» Бони и Андрейченко.