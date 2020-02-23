Свой прогноз на предстоящий поединок за звание чемпиона по версии WTKF между россиянином Сергеем Харитоновым и бразильцем Фернандо Родригесом дал в телефонном интервью 5-tv.ru чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев.

«Скорее всего, я ожидаю, что Харитонов победит. Там тоже достаточно равные истории, оба соперника в ударной технике любят боксировать, партера будет мало, тем более через 20 секунд в WTKF там рефери поднимает бойцов на ноги. Но с точки зрения ударной техники Харитонов получше своего соперника, ожидаю, что он победит», — сказал Валуев.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, встреча тяжеловесов состоится в Минске. Поединок 39-летнего Харитонова и 32-летнего Родригеса пройдет в три раунда по три минуты. Трансляция боя будет вестись на сайте телеканала РЕН ТВ. Она начнется 23 февраля в 23 часа по московскому времени.