Бразильский футболист Ари пожелал удачи Родригесу в бою против Харитонова

Бразильский футболист Ари пожелал удачи своему земляку, бойцу смешанных боевых искусств Фернандо Родригесу в бою с россиянином Сергеем Харитоновым. Спортсмены поборются 23 февраля за звание чемпиона по версии WTKF.

«Привет, Родригес. Как поживаешь? Во-первых, хочу сказать, я был очень рад услышать, что ты следишь за бразильским футболом. Теперь так и знай, я слежу за твоими боями и желаю большой удачи на бое. Мы с тобой! Крепко обнимаю!» — сказал футболист в своем видеообращении.

Встреча Фернандо Родригеса и Сергея Харитонова состоится на территории Белоруссии. Поединок пройдет в три раунда по три минуты. При переходе спортсменов в партер, рефери даст им 20 секунд для завершения технико-тактического действия.

На счету 39-летнего Сергея Харитонова 30 побед и 7 поражений в боях ММА. Фернандо Родригес назвал россиянина лучшим соперником.

«Я его фанат. Это — лучший соперник в моей жизни», — сказал бразильский боец.

Трансляция боя Сергея Харитонова и бразильца Фернандо Родригеса будет показана сегодня в 23 часа по московскому времени на сайте телеканала РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Харитонов рассказал о последних приготовлениях к бою с Родригесом.