Бразильский футболист Ари пожелал удачи Родригесу в бою против Харитонова
Поединок состоится в 23 часа по московскому времени в Белоруссии.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Бразильский футболист Ари пожелал удачи своему земляку, бойцу смешанных боевых искусств Фернандо Родригесу в бою с россиянином Сергеем Харитоновым. Спортсмены поборются 23 февраля за звание чемпиона по версии WTKF.
«Привет, Родригес. Как поживаешь? Во-первых, хочу сказать, я был очень рад услышать, что ты следишь за бразильским футболом. Теперь так и знай, я слежу за твоими боями и желаю большой удачи на бое. Мы с тобой! Крепко обнимаю!» — сказал футболист в своем видеообращении.
Встреча Фернандо Родригеса и Сергея Харитонова состоится на территории Белоруссии. Поединок пройдет в три раунда по три минуты. При переходе спортсменов в партер, рефери даст им 20 секунд для завершения технико-тактического действия.
На счету 39-летнего Сергея Харитонова 30 побед и 7 поражений в боях ММА. Фернандо Родригес назвал россиянина лучшим соперником.
«Я его фанат. Это — лучший соперник в моей жизни», — сказал бразильский боец.
Трансляция боя Сергея Харитонова и бразильца Фернандо Родригеса будет показана сегодня в 23 часа по московскому времени на сайте телеканала РЕН ТВ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Харитонов рассказал о последних приготовлениях к бою с Родригесом.
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