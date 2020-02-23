Замначальника таможни в Шереметьево арестован по подозрению в получении взятки
Должностному лицу грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в семикратном размере от суммы взятки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bilderbox; Известия / Дмитрий Коротаев, Алексей Майшев, Александр Казаков
Замначальника таможенного поста в Шереметьево Черников А. А. арестован по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский районный суд Москвы, избиравший меру пресечения задержанному.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, обвинение Черникову пока не предъявлено, с ним проводятся следственные действия.
За преступление по статье 290 части 6 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере) должностному лицу грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в семикратном размере от суммы взятки.
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