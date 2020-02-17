Двоих полицейских в Ленобласти подозревают в получении взятки в 3,8 млн рублей

Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изобличили начальника одного из территориальных отделений полиции Всеволожского района и его заместителя в том, что они неоднократно получали незаконное денежное вознаграждение от коммерсанта, занимающегося торговлей в городе Мурино.

Как сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко, правоохранители в общей сложности получили от предпринимателя 3,8 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки». Один из полицейских задержан.

Проводится служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос об увольнении сотрудников полиции из органов внутренних дел. В случае установления вины, они понесут наказание в соответствии с законодательством.

Ранее петербургская чиновница была задержана за взятку в восемь миллионов рублей.