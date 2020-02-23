«Выходи за меня»: Дакота сделала предложение Рудовой
Началось все с поздравления мужчин с Днем защитника Отечества, которое актриса сопроводила фото в бикини.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: Instagram @rudovanata
Рита Дакота в шутку сделала предложение руки и сердца Наталье Рудовой. Выйти за нее певица попросила в комментариях под постом актрисы в Instagram. Последняя поздравила мужчин с Днем защитника Отечества, приложив свое фото в бикини.
«С праздником, мальчики. Защищайте нас, пожалуйста, и помните: даже самые сильные девочки в мире — самые хрупкие существа», — подписала снимок артистка.
В комментариях один из подписчиков спросил Рудову, почему она до сих пор не замужем. Под этим вопросом развернулся горячий спор о плюсах и минусах брака, разрешить который попыталась Рита Дакота.
«Выходи за меня», — написала певица, получив в ответ от избранницы смеющийся смайлик.
В следующем вопросе от пользователя заступаться за звезду шоу-бизнеса пришлось Настасье Самбурской.
«Извини за нескромный вопрос, а какая у тебя ориентация?» — спросил поклонник Рудову.
«Север», — ответила за нее Самбурская.
Далее на нескромный, но комплементарный комментарий ответила уже сама Рудова.
«90/60/90» — написал подписчик, желая узнать о параметрах фигуры звезды.
«89/70/100», — ответила она.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники упрекнули Наталью Рудову в слишком длительных отпусках на море. Звезда не постеснялась ответить на упреки хейтеров.
Нашли ошибку?