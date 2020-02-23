«Выходи за меня»: Дакота сделала предложение Рудовой

Рита Дакота в шутку сделала предложение руки и сердца Наталье Рудовой. Выйти за нее певица попросила в комментариях под постом актрисы в Instagram. Последняя поздравила мужчин с Днем защитника Отечества, приложив свое фото в бикини.

«С праздником, мальчики. Защищайте нас, пожалуйста, и помните: даже самые сильные девочки в мире — самые хрупкие существа», — подписала снимок артистка.

Instagram @rudovanata

В комментариях один из подписчиков спросил Рудову, почему она до сих пор не замужем. Под этим вопросом развернулся горячий спор о плюсах и минусах брака, разрешить который попыталась Рита Дакота.

«Выходи за меня», — написала певица, получив в ответ от избранницы смеющийся смайлик.

В следующем вопросе от пользователя заступаться за звезду шоу-бизнеса пришлось Настасье Самбурской.

«Извини за нескромный вопрос, а какая у тебя ориентация?» — спросил поклонник Рудову.

«Север», — ответила за нее Самбурская.

Далее на нескромный, но комплементарный комментарий ответила уже сама Рудова.

«90/60/90» — написал подписчик, желая узнать о параметрах фигуры звезды.

«89/70/100», — ответила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники упрекнули Наталью Рудову в слишком длительных отпусках на море. Звезда не постеснялась ответить на упреки хейтеров.