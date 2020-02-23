Кети Топурия ответила на слухи о тайной беременности
Певица выложила в сеть свежий снимок, на котором показала свой живот.
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Фото, видео: Instagram @keti_one_official
Кети Топурия опровергла слухи о своей беременности. Солистка группы A’Studio выложила в Instagram свежее фото, где нет и намека на округлившийся живот. Увидев стройную артистку, подписчики были шокированы.
«Кэти странный предмет — то ли беременна… то ли нет»,
«А где живот?»
«А говорили, беременна!!!» — писали фанаты звезды в комментариях.
К слову, ранее издание 7дней.ru сообщало, что через два месяца Кети Топурия якобы должна родить второго ребенка. В статье уточнялось: сама артистка тщательно скрывает свою беременность, однако ее друзья были в курсе. Кроме того, различные СМИ отмечали, что певица заключила контракт с одной из подмосковных клиник.
Сама Кети до недавнего времени никак не комментировала ситуацию. Вероятно, посчитав, что свежий снимок красноречивее слов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом бойфренде Кети Топурии.
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