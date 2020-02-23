Сергей Харитонов вышел на ринг с Фернандо Родригесом

Начался главный бой вечера единоборств промоушена WTKF между Сергеем Харитоновым и Фернандо Родригесом. Турнир принимает казино М-1 в Витебской области Белоруссии, недалеко от границы с Россией. Супертяжеловесы вышли на ринг после Максима Новоселова и Игоря Кузнецова.

Соперники поборются за титул чемпиона мира WTKF в весовой категории свыше 110 килограммов. Как писал 5-tv.ru, спортсмены проведут не классический поединок по смешанным единоборствам. Он пройдет в три раунда по три минуты. При переходе спортсменов в партер, рефери даст им 20 секунд для завершения технико-тактического действия.

По оценкам экспертов, шансы на победу у россиянина чуть выше, чем у бразильца, несмотря на семилетнюю разницу в возрасте. За плечами Сергея служба в ВДВ, школа бокса, кикбоксинга и рукопашного боя. Родригес же воспитывался преимущественно на джиу-джитсу. 39-летний Харитонов одержал 30 побед и потерпел семь поражений в ММА с 2000 года. 32-летний Фернандо Родригес имеет 11 побед, в том числе — семь нокаутов, при шести поражениях.

Бразильский боец подошел к поединку в весе 126 килограммов и счел его очень комфортным для боя. Харитонов весит на кило больше, и своей формой недоволен. По его словам, обычно он выходит биться в весе около 116-117 килограммов. Тем не менее его команда уже разработала тактику для победы. Сам Родригес перед боем назвал россиянина своим лучшим соперником.

Встреча соперников транслируется на сайте телеканала РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасен для Харитонова Родригес — мнение экс-чемпиона Bellator Минакова.