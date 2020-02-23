Максим Новоселов одержал сокрушительную победу над Игорем Кузнецовым
Бой-реванш прошел в рамках турнира WKTF в Белоруссии.
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Фото, видео: Instagram @max_novoselov_130, @antoniokostritsky
Максим «Шатун» Новоселов одолел Игоря Кузнецова. Встреча супертяжеловесов в рамках турнира WTKF состоялась в казино М-1 в Витебской области Белоруссии. На выявление победителя было отведены три раунда по три минуты, но исход боя решился в первом же раунде — спустя 1 минуту 45 секунд. Макс Новоселов победил благодаря техническому нокауту.
Максим Новоселов — чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам, Игорь Кузнецов — тренер высшей категории, кандидат в мастера спорта по боксу.
Спортсмены провели встречу в преддверие главного события вечера — поединка Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса. Соперники поборются за титул чемпиона мира WTKF в весовой категории свыше 110 килограммов. Он пройдет в три раунда по три минуты. При переходе спортсменов в партер, рефери даст им 20 секунд для завершения технико-тактического действия.
Трансляция боев проходит на телеканале РЕН ТВ.
Ранее 5-tv.ru писал, что Новоселов раскрыл прием, которым собирается сокрушить Кузнецова.
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