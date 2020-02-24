Боксер Денис Лебедев оценил бой Харитонова и Родригеса
По словам спортсмена, победы россиянина следовало ожидать с самого начала.
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Фото, видео: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС
Победа Сергея Харитонова над Фернандо Родригесом была ожидаема, заявил в интервью 5-tv.ru боксер Денис Лебедев. Чемпион мира по версиям WBA и IBF еще до начала поединка понял, что россиянин одолеет соперника.
«Я видел, что Харитонов вышел заряженный на победу. Контролировал бой с самого начала. А бразилец немного подгорел. Он мне не очень понравился. По-моему, у него был лишний вес. Для меня было все ясно сразу», — отметил спортсмен.
Сергей нокаутировал Фернандо на первых секундах второго раунда. Активно начавший встречу бразилец не успел оказать сопротивления.
По итогам поединка Харитонов завоевал титул чемпиона мира по версии WTKF в весовой категории свыше 110 килограммов. Встреча транслировалась на телеканале РЕН ТВ.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео победного момента боя Харитонова и Родригеса.
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