Боксер Денис Лебедев оценил бой Харитонова и Родригеса

Победа Сергея Харитонова над Фернандо Родригесом была ожидаема, заявил в интервью 5-tv.ru боксер Денис Лебедев. Чемпион мира по версиям WBA и IBF еще до начала поединка понял, что россиянин одолеет соперника.

«Я видел, что Харитонов вышел заряженный на победу. Контролировал бой с самого начала. А бразилец немного подгорел. Он мне не очень понравился. По-моему, у него был лишний вес. Для меня было все ясно сразу», — отметил спортсмен.

Сергей нокаутировал Фернандо на первых секундах второго раунда. Активно начавший встречу бразилец не успел оказать сопротивления.

По итогам поединка Харитонов завоевал титул чемпиона мира по версии WTKF в весовой категории свыше 110 килограммов. Встреча транслировалась на телеканале РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео победного момента боя Харитонова и Родригеса.