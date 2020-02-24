Харитонов раскрыл секрет победы над Родригесом
Российский супертяжеловес признался, что хотел довести соперника до третьего раунда, но нокаутированный во втором раунде бразилец не смог продолжить бой.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
Секрет победы над Фернандо Родригесом раскрыл в интервью РЕН ТВ действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Сергей Харитонов. По словам победителя, он вычислил тактику бразильца и предсказал его дальнейшее поведение.
Тяжеловес отметил, что в первом раунде соперник пытался вымотать его быстрыми движениями. Россиянин не поддался на провокации и продолжил бой без обострения ситуации. Спортсмен намеренно пропустил вскользь несколько ощутимых ударов, чтобы сделать шоу интереснее — создать впечатление, что оппонент может его побить. Эту интригу он хотел растянуть до третьего раунда, но нокаутированный во втором раунде бразилец не смог продолжить бой.
«Я видел его поединки и ждал, что ударю ему навстречу в третьем раунде. Но (во втором раунде у меня — Прим.ред.) получился полупрямой-полубокой удар. Я попал, зацепил его и отсюда уже доработал. На самом деле хотел, чтобы он поднялся. Но я нокаутер по натуре, подняться после моих ударов очень тяжело», — сказал Харитонов.
39-летний профессиональный боец ММА Сергей Харитонов имеет в активе бронзовую награду на Гран-при Pride Fighting Championships. Он провел 38 боев, одержал 31 победу и допустил семь поражений на турнирах по смешанным единоборствам.
Поединок за титул чемпиона мира по версии WTKF в весовой категории свыше 110 килограммов прошел 23 февраля в Белоруссии. Этот и другие бои транслировались телеканале РЕН ТВ.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео победного момента боя Харитонова и Родригеса.
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