Пикет в поддержку журналистов Sputnik устроили у посольства Эстонии в Москве

Пикет у посольства Эстонии в Москве проводится в поддержку журналистов Sputnik, которые были незаконно притесняемы в балтийской республике. C плакатами «Долой цензуру!» к зданию дипведомства вышли исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и шеф-редактор Sputnik Елена Черышева. В День независимости Эстонии они решили напомнить властям страны о несправедливости по отношению к работе корреспондентов издания.

Как рассказала Черышева, сегодня, 24 февраля, редакция Sputnik Эстония могла бы отмечать свое четырехлетие.

«Уже два месяца как практически весь коллектив уволен. Они находятся в принудительном отпуске: без работы, без средств к существованию, потому что власти Эстонии вынудили нас прервать трудовые договоры с МИА „Россия сегодня“, поскольку полиция Эстонии считает, что МИА „Россия сегодня“ — российское государственное средство массовой информации — является субъектом международных санкций. В середине декабря из полиции поступили письма всем сотрудникам, в которых нам угрожали статьей уголовного кодекса за нарушение международных санкций, <…> до пяти лет грозит нам. <…> Я продолжаю бороться за то, чтобы коллектив Sputnik Эстония вернулся на рабочие места. <…> Я считаю, что в Эстонии нет свободы слова», — заявила шеф-редактор издания.

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский добавил, что пикет организован с целью обратить внимание эстонских властей на несправедливость их политики по отношению к журналистам.

«Мы рассчитываем, что сегодня, в День независимости Эстонии эстонский МИД, эстонское посольство, а в идеале эстонские власти отреагируют на ситуацию с журналистами, сотрудничавшими с нашим эстонским представительством Sputnik. Мы рассчитываем, что в день праздника они будут не только праздновать, но и вспоминать о ценностях, которые они выбрали в День независимости: свободе, независисмости, независимого выбора профессии и места работы», — отметил он.

Тем временем, как ранее сообщал 5-tv.ru, корреспонденту МИЦ «Известий» Андрею Захарову запретили въезд в Евросоюз. По запросу Эстонии ему была аннулирована виза на три года. Съемочная группа утром 24 февраля прилетела в Ригу в командировку, где журналисту сообщили, что он не может въехать в страну, выдав ему соответствующие документы.