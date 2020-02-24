В центре политинформации прокомментировали запрет на въезд в Латвию корреспонденту МИЦ «Известия»
Андрея Захарова не пустили в прибалтику и аннулировали Шенген на три года по запросу Эстонии.
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Фото, видео: ТАСС/Геодакян Артем, 5-tv.ru
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал запрет корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова на въезд в Евросоюз. Съемочная группа утром 24 февраля прилетела в Ригу в командировку, где журналисту сообщили, что он не может въехать в страну. Ему аннулировали Шенген на три года по запросу Эстонии без объяснения причин.
Как пояснил Мухин в интервью 5-tv.ru, страны Прибалтики несколько лет назад получили право в одностороннем порядке без объяснения причин аннулировать шенгенские визы.
«Это такая уступка со стороны Европейского союза. Сейчас для сведения политических счетов они очень часто пользуются этим правом», — подчеркнул он.
Директор Центра политической информации добавил, что само Брюссельское руководство с иронией наблюдает за подобными действиям, которые слабо коррелируют и со свободой слова, и просто с типичным европейским поведением.
«Судя по всему, эти страны (Польша, Эстония — Прим.ред.) выбраны Европой как таран. Они делают грязную работу, потом их действия, конечно, осудят и европейцы постараются выйти чистенькими из этой истории», — резюмировал Мухин.
Как ранее писал 5-tv.ru, в 2019 году Андрей Захаров выпустил несколько материалов об Эстонии. Один из них касался отказа местных властей от официальных мероприятий в память о 75-летии освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Второй был посвящен преподаванию в Эстонии истории национального гей-сообщества.
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