В центре политинформации прокомментировали запрет на въезд в Латвию корреспонденту МИЦ «Известия»

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал запрет корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова на въезд в Евросоюз. Съемочная группа утром 24 февраля прилетела в Ригу в командировку, где журналисту сообщили, что он не может въехать в страну. Ему аннулировали Шенген на три года по запросу Эстонии без объяснения причин.

Как пояснил Мухин в интервью 5-tv.ru, страны Прибалтики несколько лет назад получили право в одностороннем порядке без объяснения причин аннулировать шенгенские визы.

«Это такая уступка со стороны Европейского союза. Сейчас для сведения политических счетов они очень часто пользуются этим правом», — подчеркнул он.

Директор Центра политической информации добавил, что само Брюссельское руководство с иронией наблюдает за подобными действиям, которые слабо коррелируют и со свободой слова, и просто с типичным европейским поведением.

«Судя по всему, эти страны (Польша, Эстония — Прим.ред.) выбраны Европой как таран. Они делают грязную работу, потом их действия, конечно, осудят и европейцы постараются выйти чистенькими из этой истории», — резюмировал Мухин.

Как ранее писал 5-tv.ru, в 2019 году Андрей Захаров выпустил несколько материалов об Эстонии. Один из них касался отказа местных властей от официальных мероприятий в память о 75-летии освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Второй был посвящен преподаванию в Эстонии истории национального гей-сообщества.