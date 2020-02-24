Пять из шести ракет, выпущенных из Сектора Газа, были перехвачены армией Израиля

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол перехватила пять из шести ракет, которые были выпущены из палестинского анклава в Газе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военных.

Видео перехвата появилось в социальных сетях. Информации о том, куда попала не перехваченная ракета не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обстрелы из палестинской Газы начались накануне в воскресенье. Сирены прозвучали в приграничных территориях, включая города Ашкелон и Сдерот. В сторону еврейского государства было выпущено не менее 20 ракет. Около половины из них удалось перехватить. В ответ на это израильская армия нанесла ответный удар по целям в Сирии и Газе.

В связи с началом массированных обстрелов было принято решение об отмене занятий в школах на юге Израиля, а также прекращено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр Шевой, закрыты дороги в граничащих с Газой районах.