Палестинские радикалы нанесли массированный ракетный удар по Израилю
Из сектора Газа было выпущено 20 ракет в сторону еврейского государства.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sameh Rahmi
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили 20 ракет по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«Были засечены 20 пусков ракет из сектора Газа по израильской территории, около 10 из них были перехвачены системой ПВО „Железный купол"», — сообщает ТАСС со ссылкой на израильских военных.
Государственные СМИ Израиля сообщили, что сирены воздушной тревоги сработали в городах Ашкелон и Сдерот на юге Израиля. Также укрытиями пришлось воспользоваться жителям районов, граничащих с сектором Газа. Информации о пострадавших не поступало.
Массированный ракетный удар из сектора Газа может быть реакцией на убийство двух палестинцев израильскими военнослужащими. Они были застрелены при попытке установить взрывное устройство у южной части границы еврейского государства.
В начале февраля 5-tv.ru сообщал, что из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты. Власти страны ответили на это ударом по силам ХАМАС.
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