Израиль нанес ответный удар по целям в Сирии и Газе

|
Валентин Черников
6

Сообщается, что в результате бомбардировки могли погибнуть члены палестинской террористической группировки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Ilia Yefimovich

Тема:
Арабо-израильский конфликт Война в Сирии

Израиль нанес ответные авиаудары по позициям палестинской группировки «Исламский джихад»* в Сирии и в секторе Газа. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной армии обороны. По данным сирийского агентства SANA, расчеты ПВО отражали атаки в небе Дамаском.

Израильский телеканал I24 сообщил, что в результате удара погиб по крайней мере один из командиров террористической группировки. «Исламский джихад»* опроверг эту информацию, передает РИА Новости.

Бомбардировка со стороны Израиля стала ответом на обстрелы со стороны боевиков по Ашкелону и приграничным поселкам накануне. Как сообщалось, террористы выпустили 21 ракету, 13 из которых перехватила израильская система противоракетной обороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что массированный ракетный удар из сектора Газа накануне предположительно стал реакцией на убийство двух палестинцев израильскими военнослужащими. Их застрелили при попытке установить взрывное устройство у южной части границы еврейского государства.

* — организация запрещена в России

+2° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
64.30
0.56 69.42
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...