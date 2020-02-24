Израиль нанес ответный удар по целям в Сирии и Газе
Сообщается, что в результате бомбардировки могли погибнуть члены палестинской террористической группировки.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
Фото, видео: www.globallookpress.com © Ilia Yefimovich
Израиль нанес ответные авиаудары по позициям палестинской группировки «Исламский джихад»* в Сирии и в секторе Газа. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной армии обороны. По данным сирийского агентства SANA, расчеты ПВО отражали атаки в небе Дамаском.
Израильский телеканал I24 сообщил, что в результате удара погиб по крайней мере один из командиров террористической группировки. «Исламский джихад»* опроверг эту информацию, передает РИА Новости.
More missiles ripping through the clouds in a crazy Syrian night.🙄 pic.twitter.com/NLVZq75Ilw— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) February 23, 2020
Бомбардировка со стороны Израиля стала ответом на обстрелы со стороны боевиков по Ашкелону и приграничным поселкам накануне. Как сообщалось, террористы выпустили 21 ракету, 13 из которых перехватила израильская система противоракетной обороны.
Ранее 5-tv.ru писал, что массированный ракетный удар из сектора Газа накануне предположительно стал реакцией на убийство двух палестинцев израильскими военнослужащими. Их застрелили при попытке установить взрывное устройство у южной части границы еврейского государства.
* — организация запрещена в России
Нашли ошибку?