Израиль нанес ответный удар по целям в Сирии и Газе

Израиль нанес ответные авиаудары по позициям палестинской группировки «Исламский джихад»* в Сирии и в секторе Газа. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной армии обороны. По данным сирийского агентства SANA, расчеты ПВО отражали атаки в небе Дамаском.

Израильский телеканал I24 сообщил, что в результате удара погиб по крайней мере один из командиров террористической группировки. «Исламский джихад»* опроверг эту информацию, передает РИА Новости.

More missiles ripping through the clouds in a crazy Syrian night.🙄 pic.twitter.com/NLVZq75Ilw — Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) February 23, 2020

Бомбардировка со стороны Израиля стала ответом на обстрелы со стороны боевиков по Ашкелону и приграничным поселкам накануне. Как сообщалось, террористы выпустили 21 ракету, 13 из которых перехватила израильская система противоракетной обороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что массированный ракетный удар из сектора Газа накануне предположительно стал реакцией на убийство двух палестинцев израильскими военнослужащими. Их застрелили при попытке установить взрывное устройство у южной части границы еврейского государства.

* — организация запрещена в России