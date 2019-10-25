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  4. Как сделать безопасными цирковые шоу в России? Репортаж

Как сделать безопасными цирковые шоу в России? Репортаж

, 2:02 Эфирная новость 22

Профессиональные дрессировщики давно предлагают ввести лицензирование артистов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Scott Mc Kiernan, 5-tv.ru

Почему разбушевался цирковой медведь в карельском городе Олонец? И главное: как его выпустили на сцену без ограждения? Ответы на эти вопросы теперь ищет следственный комитет.

Зверь напал на дрессировщика во время шоу. Зрители разбегались в ужасе. Такие инциденты происходят регулярно. И когда развлекательный номер станет смертельным — не знает никто. Как сделать шоу безопасными для людей — выяснил корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов.

Ранее дрессировщик Руслан Солодюк объяснил причины нападения медведя на арене.

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