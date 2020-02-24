Биатлонистов Логинова и Гараничева сняли с участия в чемпионате Европы
Ассоциация биатлонистов России утвердила список национальной сборной.
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Союз биатлонистов России утвердил состав команды для участия в чемпионате Европы. Информация об этом появилась на официальном сайте ассоциации биатлона.
К сожалению, среди спортсменов не оказалось выдающихся биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева. Есть предположение, что такое решение было принято после скандала в Италии.
Утром 22 февраля в номер отеля, где проживали биатлонисты, участвовавшие в чемпионате мира, ворвались итальянские правоохранители с целью проведения обыска. Сообщалось, что полиция пыталась найти следы допинга. Все это произошло накануне важной для россиян эстафеты.
В результате неадекватного поведения итальянцев, Александр Логинов отказался от участия в гонке в последний день ЧМ. Наставник спортсмена Александр Касперович заявил, что по прибытию на родину тщательно изучит с личными юристами итальянское законодательство, чтобы выяснить, имели ли право правоохранители изымать личные вещи спортсменов без видимых на то причин.
Чемпионат Европы — 2020 пройдет в период с 26 февраля по 1 марта в Минске. Мероприятие было решено перенести в столицу Белоруссии из эстонского Отепя в связи с недостаточным количеством снега. По официальным данным, во время международных соревнований будут разыграны награды в спринте, гонке преследования, смешанной эстафете, сингл-миксте и суперспринте.
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