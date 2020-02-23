Тренер Александра Логинова опроверг информацию об уголовном деле

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Валентин Черников
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Наставник российского биатлониста сообщил, что при обысках в гостиничных номерах не нашли ничего запрещенного.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Тема:
Биатлонисты РФ под подозрением в допинге

Уголовное дело в отношении Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича еще не возбуждено. Об этом рассказал сам наставник российского биатлониста, передаем МК.RU. По его словам, производство не может быть начато — заявление только поступило в полицию, и спортсмены не успели с ним ознакомиться.

Касперович подтвердил, что в гостиничных номерах его и Логинова прошли обыски. Ничего запрещенного правоохранители не нашли. При этом тренер подтверждает: в Италии уголовно наказуемо все, что связно с допингами и другими запрещенными препаратами.

Кроме того, наставник биатлониста заверил, что по возвращении они изучат с юристами итальянское законодательство, чтобы выяснить, имели ли местные стражи порядка право изымать личные вещи.

Как сообщалось, IBU пожаловался в полицию Италии из-за приезда личного тренера Александра Логинова на чемпионат мира по биатлону по чужой аккредитации. После этого в гостиничных номерах российских спортсменов прошли обыски.

Утром Логинов отказался от участия в гонке в последний день ЧМ. В Союзе биатлонистов РФ объяснили, что у спортсмена произошел психологический срыв из-за многолетней травли.

Ранее 5-tv.ru писал, кто и зачем устроил охоту на российских биатлонистов.

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